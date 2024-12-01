انت الأن تتابع خبر أول تعقيب إسرائيلي على أحداث سوريا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تحت عنوان عريض أن "إضعاف نظام الأسد غير مفيد لإسرائيل".

واعتبرت أن "طبيعة المعارضة السورية الإسلامية يُرجح كثيراً تعاونها مستقبلاً مع حماس".

وفي سياق متصل، قالت القناة 12 العبرية إن "هناك تنسيقاً وطيداً بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي تحسباً من انهيار النظام في سوريا وتداعياته على المنطقة".



ويأت هذا كله وسط مواقف دولية غامضة، حيث لا يبدو أن هناك تحركاً أمريكياً أو تركياً أو أوروبياً لوقف هذه العملية حتى الآن، وتركها في لتحقق أكبر قدر ممكن من المكاسب الميدانية والتي من الممكن أن تشمل ما لا يمكن توقعه عسكرياً أو سياسياً.