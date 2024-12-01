انت الأن تتابع خبر أول تعليق للرئيس السوري على تقدّم فصائل المعارضة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توعّد الرئيس السوري بشار الأسد بـ "دحر الإرهابيين وداعميهم"، في أول تعليق له على تقدّم فصائل المعارضة في مدينة حلب وريفها وسيطرتها على كامل محافظة إدلب وأجزاء واسعة من ريف حماة الشمالي.



جاء ذلك خلال اتصال للرئيس السوري بنظيره الإماراتي الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان أمس السبت، قال فيه إن "سوريا مستمرة في الدفاع عن استقرارها ووحدة أراضيها في وجه كل الإرهابيين وداعميهم".



وأضاف الأسد إن سوريا "قادرة وبمساعدة حلفائها وأصدقائها على دحرهم والقضاء عليهم مهما اشتدت هجماتهم الإرهابية"، على حد وصفه.

"أمن سوريا من أمن العراق"

من جانب آخر، بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الرئيس السوري بشار الأسد، آخر التطورات التي تشهدها سوريا.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان أمس السبت، أن السوداني بحث مع الرئيس السوري في اتصال هاتفي بينهما، تطورات الأوضاع الجارية في سوريا، بالإضافة إلى المستجدات في المنطقة.



وبحسب البيان، فقد أكد السوداني أن "أمن سوريا واستقرارها يرتبطان بالأمن القومي للعراق، ويؤثران في الأمن الإقليمي عموماً، ومساعي ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط".

