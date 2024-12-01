بيان مهام من رئاسة الجمهورية السورية

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رياض - احمد صلاح - صدر عن رئاسة الجمهورية السورية بيانا للرئيس بشار الأسد، يتعلق بالوضع في دمشق، بحسب وكالة "سانا".

ويتعلق البيان بإجراء الرئيس السوري بشار الأسد اتصالاً هاتفياً مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تم فيه بحث التطورات الأخيرة في سوريا وعدد من الملفات الإقليمية الهامة.



وخلال الاتصال، شدد الرئيس الأسد على أن سوريا ماضية في الدفاع عن استقرارها ووحدة أراضيها، مؤكدًا قدرتها على التصدي للإرهابيين وداعميهم، ومواصلة جهودها في دحر الهجمات الإرهابية التي تستهدف البلاد، بدعم من حلفائها وأصدقائها.



من جانبه، أكد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل مع سوريا في محاربة الإرهاب، ودعمها الثابت لسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها.