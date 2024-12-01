انت الأن تتابع خبر الجيش السوري يعلن تأمين عدد من المناطق في حماة ويتصدى للمسلحين في حلب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، أن وحداتها قامت بتأمين عدد من المناطق في حماة وتتصدى للتنظيمات الإرهابية. وقال مصدر عسكري سوري في بيان: “قامت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف حماة الشمالي خلال ليلة أمس بتعزيز خطوطها الدفاعية بمختلف الوسائط النارية والعناصر والعتاد، وتصدت للتنظيمات الإرهابية ومنعتها من تحقيق أي خرق”.

وأضاف بيان الدفاع:

“تمكنت قواتنا المسلحة من تأمين عدد من المناطق بعد طرد الإرهابيين منها، أهمها قلعة المضيق ومعردس حيث قضت على العشرات منهم ولاذ بقيتهم بالفرار”.

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وأرسلت قوات الجيش السوري تعزيزات ضخمة إلى مدينة حماه وعززت مواقعها في محيط المدينة وجبل زين العابدين المطل على المدينة من جهة الشمال.

وبالتزامن، رد الجيش السوري على خروقات الجماعات المسلحة لوقف إطلاق النار في ريف حلب الغربي، وكبده خسائر بشرية وعسكرية كبيرة.

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وأوضح مصدر ميداني بريف حلب الغربي، أن الليلة الماضية شهدت تصعيداً عسكرياً من جانب المسلحين، التي أطلقت قذائف مدفعية باتجاه نقاط تمركز الجيش السوري في الفوج ٤٦ ومحيط بلدات أورم الصغرى وأورم الكبرى وعنجارة، في مسعى لإشعال المنطقة الحيوية وزعزعة الاستقرار فيها.

وقال المصدر إن استهدافات مدفعية الجيش العربي السوري المكثفة، عقب اعتداءات المسلحين، شمل مصادر إطلاق النار من التنظيم الإرهابي في محيط كل من تقاد ومكبيلس وكفر عمة وكفر تعال والقصر والأتارب، حيث سمع دوي القصف والانفجارات في مواقع الفرع السوري لتنظيم القاعدة في مدينة حلب، بعد منتصف الليلة الماضية.

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