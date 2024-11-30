انت الأن تتابع خبر الدفاع الروسية: مقتل 250 جنديا اوكرانيا في محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت أن “خسائر أوكرانيا في محور كورسك خلال آخر 24 ساعة تجاوزت 250 جنديا وشملت دبابتين ومركبتي مشاة قتاليتين ومركبة قتالية مدرعة ومعدات أخرى”.

وقالت الوزارة الروسية في بيان لها إن “وحدات من مجموعة قوات الشمال استهدفت تشكيلات من 14 لواء أوكرانيا في محيط 11 بلدة وقرية حدودية بمقاطعة كورسك”، وأضافت أن “الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية أصابت قوات ومعدات عسكرية للعدو في محيط 13 مركزا سكنيا في مناطق كورسك الحدودية، إضافة إلى 5 أخرى في أراضي مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة”.

ووصل إجمالي الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية على محور كورسك منذ بداية القتال إلى أكثر من 36850 عسكريا و225 دبابة و160 مركبة مشاة قتالية و123 ناقلة جند مدرعة و1202 من المركبات القتالية المدرعة وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية.