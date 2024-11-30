انت الأن تتابع خبر الرئيس السيسى: نقدر دور الجابون الحيوى فى قضايا تهم القارة الأفريقية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نقدر دور الجابون الحيوي في القضايا التي تهم القارة الأفريقية، وذلك خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره الرئيس الجابوني بريس أوليجي أنجيما.

ورحب الرئيس السيسى، بالرئيس الجابونى، والوفد المرافق له فى زيارتهم لمصر، كما هنأه على الدور الكبير لحماية بلدهم ونجاح الاستحقاق فى الاستفتاء على الدستور.

وثمن الرئيس السيسى- خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذي أعقب المباحثات مع نظيره الجابوني- العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا وقوف مصر مع الجابون الشقيق واستعدادها لتقديم كل الدعم خلال المرحلة الانتقالية.

وأشار الرئيس السيسى، على اتفاق البلدين على زيادة حجم التبادل التجاري، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية فى الجابون.