انت الأن تتابع خبر "بايدن" يثير الجدل باقتناءه كتاب حرب الـ100 عام على فلسطين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاجء الرئيس الأمريكي جو بايدن العالم، أمس الجمعة، وذلك بظهوره أثناء مغادرته متجرًا لبيع الكتب في جزيرة نانتوكيت ولاية ماساتشوستس الأمريكية، حاملًا نسخة من كتاب "حرب المائة عام على فلسـ ـطين"، الذي يصف قيام إسرائيل بأنه "استعمار" والذي ناهضته المقاومة الفلسطينية.

جدير بالذكر أن كتاب حرب المائة عام على فلسطين، نُشر باللغة الإنجليزية عام 2020، ومؤلفه هو رشيد الخالدي، يعمل مديرًا لمدرسة الشؤون الدولية والمحلية التابع لمعهد الشرق الأوسط في جامعة كولومبيا.

وانتقد الخالدي في كتابه دونالد ترامب لنقله السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان التي احتلتها من #سوريا خلال حرب الأيام الستة عام 1967.

ويرى الكتاب أن “التاريخ الحديث لفلسطين يمكن فهمه على أفضل وجه بهذه المصطلحات: باعتباره حربًا استعمارية شنتها أطراف مختلفة ضد السكان الأصليين لإجبارهم على التنازل عن وطنهم لشعب آخر ضد إرادتهم”.