انت الأن تتابع خبر بسبب رسوم ترامب.. بنك إنجلترا: الحواجز التجارية تزعزع الأسواق العالمية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر بنك إنجلترا اليوم الجمعة، من أن ارتفاع الحواجز التجارية قد يضر بالنمو العالمي ويغذي حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

قال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إن النظام المالي قد يتضرر أيضًا من تعطل تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر.

تابع بنك إنجلترا في تقرير نصف سنوي عن النظام المالي: "إن انخفاض درجة التعاون السياسي الدولي قد يعيق التقدم الذي تحرزه السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية"، وفق رويترز.

في حين بدا أن الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة في حالة جيدة، واجه القطاع المالي في البلاد مخاطر "ذات أهمية خاصة" نظرًا لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

وقال التقرير: "لقد زادت حالة عدم اليقين حول التوقعات والمخاطر التي تهددها".

تابع بنك إنجلترا إنه استمر في الحكم بأن التقييمات وعلاوات المخاطر في الأسواق المالية "عُرضة لتصحيح حاد" بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة.

وحذر من أن "مثل هذا التصحيح قد يتضخم بسبب نقاط الضعف طويلة الأمد في التمويل القائم على السوق" وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وقال بنك إنجلترا إن أحدث اختباراته لمرونة البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد ومستويات عالية من السيولة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات إجهاد كاملة مرة كل عامين بدءًا من عام 2025، مما يقلل من الضغوط الإدارية على المقرضين ويسمح لبنك إنجلترا بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى.