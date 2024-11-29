انت الأن تتابع خبر إصابة 9 إسرائيليين بإطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل بالضفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 9 مصابين إسرائيليين في إطلاق نار على حافلة قرب مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية، مشيرا إلى أن حالة 3 منهم خطيرة وقتل منفذ العملية.



وقد أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة 5 بإطلاق نار على حافلة قرب أرئيل حالة 2 منهم خطيرة، في حين أفادت منصات فلسطينية باستشهاد المنفذ.



كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن عملية إطلاق النار في أرئيل هي كمين لاستهداف دورية شرطة وحافلة، فيما قال جيش الاحتلال إن منفذين اشتركا في عملية إطلاق النار باتجاه الحافلة.



وفي حين قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحافلة التي تعرضت لعملية إطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل كانت قادمة من تل أبيب، أكدت صحيفة معاريف أن دورية للشرطة الإسرائيلية تعرضت لإطلاق نار في ذلك الهجوم.



كما أوردت يديعوت أحرونوت أن الجيش يطارد مشاركا ثانيا في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل "بعد قتل المنفذ الأول".