انت الأن تتابع خبر استشهاد 3 سيدات جراء التدافع أمام مخبز في دير البلح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لاقت ثلاث فلسطينيات اليوم، حتفهن، إثر التدافع أمام أحد المخابز في دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن ثلاث مواطنات توفين أثناء التدافع خلال محاولتهن الحصول على "ربطة خبز" أمام أحد المخابز في دير البلح وسط قطاع غزة.

وتشهد المخابز في وسط وجنوب القطاع، اكتظاظا من قبل عشرات آلاف المواطنين للحصول على الخبز، حيث يقيد الاحتلال دخول المساعدات بما فيها المواد الغذائية إلى قطاع غزة.

يشار إلى أنه قتلت 3 سيدات فلسطينيات، السبت الماضي، بعد إطلاق نار أمام أحد المخابز العاملة في مدينة دير البلح، في مشهد يكشف عن حجم المأساة التي وصل إليها أهل قطاع غزة في ظل تفاقم الظروف الإنسانية والحياتية الصعبة.