انت الأن تتابع خبر بسبب كذبة .. استقالة وزيرة النقل البريطانية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزيرة النقل البريطانية، لويز هايج، اليوم الجمعة، استقالتها من منصبها عقب إعادة تسليط الضوء على قضية احتيال تعود إلى ما قبل عقد من الزمن.

وتتمثل القضية في اتهامها بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة حول سرقة هاتفها المحمول الخاص بالعمل.

وفي رسالة وجهتها إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، قالت هايج: "ما زلت ملتزمة بمشروعي السياسي بشكل كامل، لكنني أؤمن أنني أستطيع خدمته بشكل أفضل من خارج الحكومة".

وتأتي استقالة هايج بعد تقارير إعلامية بريطانية كشفت عن توجيه تهمة الاحتيال إليها عام 2013، حين زعمت أن هاتفها الخاص بالعمل قد سُرق ضمن حادث سرقة تعرضت له. وأوضحت لاحقاً أن الهاتف أُدرج ضمن العناصر المسروقة بطريق الخطأ.