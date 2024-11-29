انت الأن تتابع خبر عضو كنيست:أخذ الحرم الإبراهيمي والاستيطان في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال عضو الكنيست بالليكود أفيخاي بوفارون:"يجب أن يبقى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة سواء أقرت تسوية أم لا".



كما ينبغي تسوية شمال غزة بالأرض واقتطاع جزء من القطاع، وبعد أن نكمل أهداف الحرب سندرس الاستيطان في غزة وإذا كان سيعزز أمن الجنوب، وفق عضو الكنيست المتطرف.

كما قال عضو الكنيست أفيخاي بوارون عن حزب الليكود الحاكم في منتصف نوفمبر تشرين الثاني الجاري : "سنأخذ "مغارة المكفيلة" الحرم الإبراهيمي مترا مترا، كما بدأنا بمتر واحد.

وأضاف "لدينا وزير أمن جيد ووزير دفاع جيد وأصدقاء في الخارج، هذه فرصتنا، لدينا سنتان لفعل ذلك، ولن يبقى المكان عالقا منذ سنة 1967.