انت الأن تتابع خبر الجيش الإسرائيلي: 60 بلدة جنوب لبنان محظورة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا عاجلا اليوم الجمعة إلى سكان عدد كبير من قرى جنوب لبنان، يحظر فيه عودتهم إلى منازلهم، محذرا من استهدافهم.



وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، "بيان عاجل إلى سكان لبنان:



‏حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط القرى التالية ومحيطها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري".



‏وأضاف: "جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبا حتى إشعار آخر.، كل من ينتقل جنوب هذا الخط - يعرض نفسه للخطر".



وتابع بيان الجيش الإسرائيلي: "كذلك، يرجى عدم العودة إلى القرى التالية: الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، ابل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، أم توته، صليب، ارنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب مرجعيون، دبين، دبعال، دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا، يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس، مركبا، عدشيت، القصير، عين ابل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع، طلوسة".

https://x.com/AvichayAdraee/status/1862363097601826888