انت الأن تتابع خبر "كتائب القسام" تعلن عن مقتل رهينة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، أن إحدى الرهائن الإسرائيليات لدى القسام قتلت شمالي قطاع غزة.

ولم يصدر أي تأكيد من الجيش الإسرائيلي حول هذا الإعلان.