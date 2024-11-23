انت الأن تتابع خبر "كتائب القسام" تعلن عن مقتل رهينة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - اعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، أن إحدى الرهائن الإسرائيليات لدى القسام قتلت شمالي قطاع غزة.
ولم يصدر أي تأكيد من الجيش الإسرائيلي حول هذا الإعلان.
- وقال أبو عبيدة في تغريدة: “بعد عودة الاتصال المنقطع منذ أسابيع مع مجاهدين مكلفين بحماية أسرى للعدو تبين مقتل إحدى أسيرات العدو في منطقة تتعرض لعدوان صهيوني شمالي قطاع غزة”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، وأضاف: “مازال الخطر محدقاً بحياة أسيرة أخرى كانت معها”.
- وحمل الناطق باسم القسام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته “المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى” المحتجزين في غزة، وحذر من أنه “على العدو أن يستعد للتعامل مع معضلة اختفاء جثث أسراه القتلى بسبب التدمير الواسع وبسبب استشهاد بعض الآسرين”، وفق تعبيره، في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة التي تترافق مع قصف جوي ومدفعي عنيف منذ أكثر من شهر شمالي قطاع غزة.