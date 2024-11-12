انت الأن تتابع خبر السعودية:تنفيذ حكم الإعدام في أردنيْين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكمين ب القتل تعزيرًا بحق أردنيين اثنين، في منطقة الجوف.



وذكرت الداخلية السعودية، في بيان: أقدم كل من محمد النواصرة وسعد النواصرة (أردنيي الجنسية) على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.



وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجانيين محمد وسعد يوم الثلاثاء 10 / 5 / 1446هـ الموافق 12 / 11 / 2024م بمنطقة الجوف.