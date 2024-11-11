انت الأن تتابع خبر البرازيل .. اعتقال إسرائيلي وصف عمّالا بالقرود .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ألقي القبض على سائح إسرائيلي في مدينة باهيا البرازيلية بعد أن وصف عمالا من ذوي البشرة السوداء بـ"القرود".



ويُزعم أن الإسرائيلي وصف رجلين أسودين بـ "القرود"، وتم احتجازه من قبل المواطنين حتى وصول الشرطة العسكرية.

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وعند إلقاء القبض عليه، عرض على الشرطة مبلغ قدره 300.00 ريال برازيلي كرشوة.



وتم توثيق الواقعة في مقطع فيديو اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في البرازيل وأثار غضبا.

وعلق نشطاء: "يجب أن يتم التعامل معه بنفس الطريقة التي يعاملون بها الفلسطينيين. الحبس بدون طعام وماء".