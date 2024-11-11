انت الأن تتابع خبر قصف إسرائيلي على محافظة حمص السورية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استهدف قصف إسرائيلي اليوم الاثنين، قافلة مساعدات إنسانية قرب منطقة شمسين جنوب محافظة حمص وسط سوريا، بحسب وكالة "سانا" السورية.



وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى قطع الأوتستراد الدولي حمص/دمشق مؤقتا، جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مكان تجمع مساعدات للوافدين اللبنانيين في منطقة شمسين جنوب حمص بالقرب من الأوتستراد.



وأمس الأحد، أكدت وسائل إعلام سورية سماع أصوات انفجارات قوية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، كما أكدت مصادر محلية وجود أنباء عن قصف إسرائيلي استهدف المنطقة.



وذكرت "سانا" أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن العدوان الإسرائيلي استهدف بناء سكنيا في منطقة السيدة زينب بريف دمشق ما أسفر عن عدد من الشهداء والإصابات".



وأفاد مصدر طبي في مشفى الصدر في السيدة زينب أمس بسقوط 9 قتلى و20 مصابا، في حصيلة غير نهائية للعدوان.