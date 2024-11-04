انت الأن تتابع خبر اعتقال ضابط إسرائيلي لتورطه في ملف تسريبات السنوار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم اعتقال ضابط برتبة رفيعة في الجيش كان في إجازة هذا الصباح، لعلاقته بقضية تسريب معلومات ووثائق، بعضها كان مجرد أكاذيب عن يحيى السنوار.



وحسب القناة فإن محامي أحد المشتبه بهم، الذي لا يزال هناك أمر حظر النشر بشأنه، قدم استئنافا إلى المحكمة المركزية في اللد ضد الحظر على الاجتماع بمحامي الذي فرضه الشاباك على المشتبه بهم.



وسمحت المحكمة أمس بنشر أن إيلي (أليعازر) فيلدشتاين (32 عاما) هو المشتبه به في تسريب الوثائق السرية.



وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن فلدشتاين بدأ حياته المهنية كمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ثم كمتحدث باسم دائرة الرقابة الداخلية، وبعد انتهاء خدمته العسكرية بدأ العمل كمتحدث باسم رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، لكنه استقال بعد فترة وجيزة.



وبعد ثلاثة أسابيع من هجوم 7 أكتوبر بدأ العمل في مكتب رئيس الوزراء، حيث تم تعيينه متحدثا للشؤون العسكرية والأمنية باسم نتنياهو.



وخلال الأسبوع الثاني من الحرب، طلب مدير مكتب نتنياهو تعيين فيلدشتاين في مركز قيادة الطوارئ الوطني التابع لوزارة الدفاع، إذ كان وقتها عسكريا احتياطيا.



لكن لمدة 3 أيام في منتصف أكتوبر 2023، عمل فيلدشتاين في مكتب نتنياهو بدلا من تقديم التقارير لمركز مقر قيادة الجيش كما كان مقررا. وبعد أن أدركت وزارة الدفاع أن فيلدشتاين لم يكن يؤدي المهام التي تم تجنيده من أجلها، طلبت إنهاء خدمته الاحتياطية بأثر فوري.



وأفادت محكمة إسرائيلية الأحد أن فيلدشتاين اعتقل للاشتباه بتسريبه وثائق سرية للصحافة من دون تصريح، قد تكون أضرت بمفاوضات حول صفقة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.



وقالت المحكمة في مدينة ريشون لتسيون الساحلية إن فلدشتاين أوقف مع 3 أشخاص آخرين، من بينهم أعضاء في أجهزة أمنية.