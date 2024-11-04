انت الأن تتابع خبر السجن المشدد للمتهمين باستعراض القوة فى مصر القديمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بالسجن المشدد لمتهمين 15 سنة، في ارتكابهم جريمة استعراض القوة، ومعاقبة آخر بالحبس سنة في تهمة إحراز سلاح، بمنطقة سوق الغلابة بمصر القديمة.

وتضمن نص منطوق الحكم؛ معاقبة كلًا من «أدهم م»، و«رمضان م» بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، عما أسند إليهما، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وألزمتهما المصاريف، وبمعاقبة عبدالنبي ع. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف جنيه، عما نسب إليه في تهمتي إحراز السلاح الناري والذخيرة المسندتين إليه وألزمته المصاريف.

وكشف أمر الإحالة، أنه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة استعرض المتهمين، القوة واستخدموا العنف ضد المجني عليهم، ثروت فرج حمودة حسن- أشرف حمودة حسن حمودة- عبدالله عمرو إسماعيل المالكي- أحمد محمد عبدالمجيد خليل، رضا شعبان ثابت سليم- سيد جمال فراج سيد، حسن جمال فراج سید، محمد أحمد زكريا أحمد، ملوحين به قبل كافة شاغلي سوق الغلال بسوق ساحل أثر النبي، إذ عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليه ثروت فرج حمودة حسن، وكافة العاملين بسوق الغلال تنكيلًا بهم وانتقاما منهم، على سابقة محاولتهم الإمساك بالمتهم الأول، مساعدة ومناصرة القوات الشرطة.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين قاصدين بذلك فرض سطوتهم على منطقة سوق ساحل أثر النبي، فنسجوا في سبيل بلوغ مقصدهم مخططاً إجرامياً محكماً حلقاته، تقاسموا خلاله الأدوار فيما بينهم، وأعدوا لإنفاذه أسلحة نارية (بندقية آلية، طبنجة، بندقية خرطوش، فرد خرطوش وذخائرها ودراجة نارية وسيلة لتنقلهم، وسعوا إلى حيث أيقنوا وجود خصومهم بسوق الغلال، وما أن وطأت أقدامهم مسرح الجريمة حتى بادر المتهمان الأول والثاني السابق الحكم عليهما بإطلاق الأعيرة النارية حال تأمين المتهم الثالث لهما مستخدمين الأسلحة النارية حيازتهم مستهدفين بها حوانيت بيع الغلال قاصدين إزهاق روح المجني عليهم وأيا ممن يتصادف وجوده بمرمى طلقاتهم.