انت الأن تتابع خبر المانيا توجه نداء لـ "إسرائيل" بالسماح بدخول بدخول المساعدات الانسانية الي قطاع غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارسلت ألمانيا، اليوم الاثنين، نداءً ملحًا إلى إسرائيل، من أجل السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة، حيث قلت الإمدادات إلى مستويات حرجة، مما خلق ما يوصف بأنه وضع "بائس" و"لا يطاق".

ؤخلال مؤتمر صحفي روتيني عقد في برلين اليوم،

الاثنين والذي اطلعت عليه "بلدنا اليوم" عرض هذا النداء بواسطة المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية

وحث المتحدث الألماني الحكومة الإسرائيلية على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي من خلال تحسين الظروف في المنطقة المنكوبة بالصراعات.

اضاف :

"نطالب إسرائيل بتحمل مسؤولياتها والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة".

صرح المتحدث الرسمي على الشواغل الإنسانية، بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس، شريطة أن تلتزم بالإطار الذي أرساه القانون الإنساني الدولي.

تحذيرات واشنطن