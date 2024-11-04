انت الأن تتابع خبر البيرو .. صاعقة تضرب لاعبين كرة قدم وتتسبب بوفاة شخص وإصابة آخرين .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في مشهد مروع، ضربت صاعقة برق ملعب كوتو كوتو في البيرو، وتتسبب بوفاة لاعب وإصابة آخرين أثناء مباراة كرة قدم في بطولة إقليمية.



وبحسب سائل الإعلام المحلية، أصيب خمسة أشخاص آخرون بجروح، فيما حارس أحد الفرق يعاني من حروق الخطيرة وتم نقله إلى المستشفى.

وبحسب وسائل الإعلام، توفي لاعب كرة قدم خوسيه هوغو دي لا كروز ميزا بعد أن ضربته صاعقة خلال مباراة يوم الأحد، فيما أصيب لاعب آخر على الأقل.



وإلى جانب المدافع المتوفى، فإن حارس المرمى خوان تشوكا في حالة حرجة بسبب حروق شديدة، ولا تزال الحالة الصحية للاعبين الآخرين الذين تأثروا بالبرق مجهولة.



وقع الحادث حوالي الساعة 4:00 مساء بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت جرينتش) في ملعب كوتو كوتو في تشيتشا، الواقع في مقاطعة هوانكايو، حيث كان الفريقان المحليان، يوفنتود بيلافيستا وفاميليا تشوكا، يلعبان في ظل ظروف عاصفة.





وأظهر مقطع فيديو، اللحظة التي ضرب فيها البرق، مما تسبب في انهيار العديد من اللاعبين في وقت واحد على أرض الملعب.