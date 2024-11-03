انت الأن تتابع خبر دون ذكر السبب .. إيران تغلق مجالها الجوي يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت إيران أنها ستغلق مجالها الجوي اعتبارا من 4 نوفمبر الساعة 02:30 ليلا حتى 6 نوفمبر الساعة 18:30 - مع انطلاق يوم الانتخابات الأمريكية.



وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الجيش الإيراني أصدر إشعارا بإغلاق المجال الجوي للفترة المذكورة وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وأفادت المصادر أن إيران ستغلق مجالها الجوي، وفقا لمذكرة رسمية من هيئة الطيران المدني، وسيبقى مغلقا حتى 6 نوفمبر الساعة 18:30 حسب التوقيت المحلي.



ولم تشر المصادر إلى سبب إغلاق المجال الجوي الإيراني.

وكان محللون مطلعون على التصعيد الحاصل والتوتر في المنطقة حذروا من انجرار المنطقة إلى أتون حرب قد تنخرط فيها دول أخرى.