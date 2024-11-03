ما هي وحدة شييطت 13 التي نفذت إنزال البترون شمال لبنان

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رياض - احمد صلاح - "وحدة شييطت 13" هي وحدة النخبة التابعة للبحرية الإسرائيلية، وتعد إحدى وحدات المستوى الأول في الجيش الإسرائيلي وواحدة من أهم 3 وحدات خاصة في الجيش.



شاركت "وحدة شييطت 13" في كل حروب إسرائيل، وحاربت على جميع الجبهات، ونفذت مجموعة واسعة ومتنوعة من المهام الخاصة البحرية والبرية والجوية،



مع بدء الحرب في غزة، تحولت الوحدة إلى ذراع إضافية لفرقة المشاة 162 نظامية إلى جانب مهامها البحرية، وكانت الفرقة الأولى التي اقتحمت مجمع الشفاء الطبي.



تأسست "شييطت 13"، والتي يعني اسمها "الأسطول 13" عام 1949، وفي عام 1979 ترأس عامي أيالون الوحدة، فطوّرها لتصبح في مصاف الوحدات الخاصة في الجيش الإسرائيلي.

ومع الوقت أصبحت رأس حربة الجيش الإسرائيلي لا سيما في العمليات البحرية، وأخذت تنفذ مهام شديدة السرية وعالية الخطورة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ويعد يوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي، أحد أبرز الوجوه التي خدمت في هذه الوحدة.



ارتبط اسم "وحدة شييطت 13" بعدد من انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تم تعليق عملها بصورة مؤقتة عام 2004 بعد شكوى من منظمة حقوقية إسرائيلية، بسبب إطلاق جنودها النار على مدني فلسطيني دون سبب.

كما اتهم جنودها باستخدام الفلسطينيين دروعا بشرية في جنين، وقال الجنود أثناء الاستجواب إنهم لم يتلقوا تعليمات تمنع ذلك.



كما ارتبط اسم هذه الوحدة، بحادثة "أسطول الحرية" التركي، الذي كان يهدف لفك الحصار عن قطاع غزة عام 2010، والذي تعرض لهجوم عسكري إسرائيلي خلف 10 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن السبت، أنه "نفذ عملية إنزال بحري في منطقة البترون الساحلية شمال لبنان، والتي تبعد عن الحدود قرابة 140 كلم، واعتقل قياديا في حزب الله".

وكان قال مسؤول عسكري إسرائيلي السبت، إن القوات الإسرائيلية أسرت في عملية برية خاصة نادرة نفذتها في شمال لبنان، "عميلا كبيرا لحزب الله".

من جهتها، قالت السلطات في لبنان إن اللبناني الذي اختطفته القوة الإسرائيلية الخاصة من البترون، هو عماد أمهز وهو قبطان بحري لسفن مدنية وتجارية ويتلقى تعليمه في معهد مدني.

وقال المسؤول العسكري لشبكة CNN الأمريكية في بيان مكتوب السبت، إنه "في عملية خاصة نفذتها وحدة شييطت 13، في بلدة البترون الساحلية شمال لبنان، تم القبض على عميل كبير في حزب الله، يعمل خبيرا في مجاله".

وأضاف المسؤول العسكري: "تم نقل العميل إلى الأراضي الإسرائيلية ويخضع حاليا للتحقيق من قبل الوحدة 504".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت السلطات اللبنانية أنها تحقق في "حادثة وقعت في منطقة البترون"، فجر الجمعة، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقالت الوكالة: "أفاد شهود عيان أن قوة عسكرية مجهولة نفذت عملية إنزال بحري على شاطئ البترون".

وأضافت الوكالة الوطنية للإعلام أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تحركت بكل أسلحتها ومعداتها إلى شاليه بالقرب من الشاطئ، حيث اختطفت المواطن عماد أمهز واقتادته إلى الشاطئ، وغادروا بالزوارق السريعة إلى عرض البحر".

وقال المسؤول العسكري الإسرائيلي في هذا الصدد إن القوات الإسرائيلية "ستواصل العمل حيثما كان ذلك ضروريا لحماية دولة إسرائيل ومواطنيها".

وكانت وسائل إعلام لبنانة أفادت بأن "عماد أمهز قبطان بحري ليس له علاقة بالأجهزة الأمنية اللبنانية وقد استأجر الشقة في البترون منذ حوالي شهر للدراسة في معهد البحار، والقوى الأمنية عثرت في شقته على نحو 10 شرائح أرقام أجنبية وجهاز هاتف مع جواز سفر أجنبي".

من جهة أخرى، تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي قضية اختطاف أمهز وطلب من وزير خارجيته تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن ذلك.

تأتي هذه التطورات مع استمرار القصف الإسرائيلي على لبنان والعملية العسكرية البرية في الجنوب، فيما أظهرت عمليات "حزب الله" في الساعات الأخيرة وجود نقلة نوعية عبر استخدام مسيرات وصواريخ تطال قواعد عسكرية وأماكن إسرائيلية حساسة، بعد التصدي للتوغلات على الحدود الجنوبية.