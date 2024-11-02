انت الأن تتابع خبر فصائل عراقية تعلن مهاجمة أهداف حيوية في أم الرشراش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت فصائل عراقية تطلق على نفسه إسم "المقاومة الإسلامية في العراق" السبت، تنفيذها هجمات على أربعة أهداف "حيوية" في منطقة أم الرشراش (إيلات) الإسرائيلية، باستخدام عدد من الطائرات المسيرة.



وفي بيان صادر عبر تطبيق "تليغرام"، أكدت "الفصائل": "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، نفذ مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم السبت 2-11-2024، هجمات على أربعة أهداف حيوية في أم الرشراش المحتلة، عبر أربع عمليات منفصلة خلال هذه الساعة باستخدام الطائرات المسيرة".



وأضاف البيان أن "المقاومة الإسلامية تؤكد استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة" .