انت الأن تتابع خبر هوكشتاين: الوضع في لبنان خرج عن السيطرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد المبعوث الأميركي الخاص للبنان آموس هوكشتاين ان الوضع خرج عن السيطرة، والحكومة اللبنانية بحاجة للمساندة.

وأشار إلى أن واشنطن ملتزمة بتقديم المساهمة اللازمة وتريد وقف هذا النزاع، وتعمل مع الدولة اللبنانية وحكومة إسرائيل لتحقيق ذلك.

وقال هوكشتاين: نحاول وضع حل للنزاع بناء على القرار الدولي رقم 1701 ومستقبل لبنان وربطه بالنزاعات لا يمكن أن يكون في مصلحة اللبنانيين.

وأكد ان حكومة لبنان واللبنانيون يحتاجون إلى المساندة، ونحن ملتزمون بذلك وزيارتي تهدف لوضع أسس لإنهاء هذا النزاع من خلال تطبيق القرار 1701 بعدل وشفافية.