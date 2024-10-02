انت الأن تتابع خبر الحوثيون يستهدفون قواعد إسرائيلية بصواريخ قدس 5 المجنحة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت حركة أنصار الله "الحوثي" تفاصيل عملية اليوم التي استهدفت فيها مواقع اسرائيلية.

وقالت القوة الصاروخية لجماعة الحوثيين باليمن، ان العملية جاءت بعد عمليات الوعد الصادق الثانية وكانت دقيقة ووصلت لأهدافها، واستهدفت قاعده نيفاتيم ومنطقة روتم الصناعية في النقب المحتلة، وتمت بصواريخ قدس 5 المجنحة ويكشف عنها لأول مرة وكانت عملية ناجحة.

والصاروخ المستخدم من طراز قدس تم تطويره وقادر على ضرب أي هدف في فلسطين المحتلة بحسب القوة.

واكدت ان العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد والتي ستتسع يوما بعد يوم.