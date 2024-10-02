انت الأن تتابع خبر قتلى جنود الاحتلال كبير .. تفاصيل كمين العدسية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الجيش اللبناني وحزب الله تفاصيل ما حدث بين قوات الاحتلال وقوة الرضوان في منطقة العدسية جنود لبنان، فجر الاربعاء.

وقال الجيش اللبناني، ان قوات الاحتلال خرقت الخط الأزرق لمسافة 400 متر داخل الأراضي اللبنانية.

وأفادت معلومات أمنية بأن قوة للاحتلال تسللت إلى منطقة العدسية، فجر الأربعاء، بكمين أعدها قوة الرضوان، وحدث الاشتباك من مسافة صفر، وأدى الاشتباك إلى إجبار قوة الاحتلال على التراجع وسحب الإصابات معها.

وأفاد حزب الله بأنه يخوض اشتباكات، لاتزال مستمرة، مع جنود الاحتلال المتسللة إلى بلدة مارون الراس من الجهة الشرقية وتسببت بعدة إصابات.

مسؤول الإعلام في حزب الله محمد عفيف قال:"تسعى اسرائيل لتحريض بيئة حزب الله على الحزب، وعدد القتلى في صفوف العدو في معارك اليوم كبير جدا وهناك تعتيم من قبل العدو، وقواتنا اشتبكت اليوم مع قوات العدو في العديسة ومارون الراس".



وتابع:"ما حصل في مسكاف عام ليس الا البداية. الشهيد حسن نصر الله قال لهم في آخر خطاب نحن ننتظر دباباتكم كي نحرقها أمام المباشر"



وأكد أن "المقاومة ومنظومة القيادة والسيطرة بخير، والحرب جولات وإن كان العدو نال منا في الجولة الأولى بالاغتيالات والتدمير ولسنا سوى في الجولة الأولى والنصر سيكون حليفناط.



وأشار إلى أن ما حصل في العديسة ومارون الراس ليس إلا بداية المواجهة وقيادة المقاومة تتحكم بمسار العمليات وتتصرف بحكمة وروية وشجاعة.