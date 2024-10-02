انت الأن تتابع خبر خبير:احترافية الأردن مع صواريخ إيران .. وإسرائيل تخسر أمام 3 جبهات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور نضال أبو زيد، الأربعاء، إسرائيل تعجز عن مقاتلة جبهتين فكيف بإيران، مشيدا بذات الوقت بتعامل الدولة الأردنية مع قضية الصواريخ الإيرانية.

واضاف أبو زيدفي تصريحات إذاعية محلية:إن ما شهدناه من عمليات التصوير المباشر لأماكن سقوط الصواريخ في الأردن، لا يجوز، لأن أجهزة الاستشعار الخارجية ترصد هذه المقاطع ويمكن من خلالها بناء تقييم على مدى نجاح الضربة الإيرانية.



وأضاف أبو زيد، أن الدولة الأردنية تعاملت باحترافية، حيث توالت البيانات وتحركت أجهزة الدولة مباشرة، ونقلت المعلومة إلى المواطن بشكل مباشر.



وأكد أن التعامل من قبل أجهزة الدولة كان باحترافية عالية، مستدركا أنه يجب على المواطن أن يكون أكثر وعيا في هذه الظروف.



وأوضح أبو زيد أن القبة الحديدة الإسرائيلية لا تستطيع مشاغلة صواريخ بكميات هائلة كما حدث أمس.



وأشار إلى أن الطائرات المسيّرة الإيرانية التي أطلقت أمس، لا تملك بصمة رادارية ولا يمكن رصدها، لذلك استطاعت الوصول واختراق أنظمة القبة الحديدة.



وبيّن الخبير العسكري أبو زيد، أن الاستهداف الإيراني كان مركبا، حيث استخدمت الطائرات المسيرة وأعقبها 3 انواع من الصواريخ، بعضها صواريخ فرط صوتية تستخدم لأول مرة.



كما أوضح أبو زيد أيضا، أن أدوات الإعلام العبري تبث ما تريده حكومة الائتلاف اليمينية المتطرفة، بالتالي الحكومة تسيطر على كل مفاصل الدولة في المرحلة الحالية، لعدم تحقيق أي خرق وبث لمستوى الخسائر لدى الاحتلال.



ولفت أبو زيد، إلى أن العقيدة العسكرية الإسرائيلية واضحة، وتذهب الآن باتجاه القتال في آن واحد على جبهتين، لذلك ذهب جيش الاحتلال إلى التهدئة في قطاع غزة، لكي يذهب بمعركة تقليدة في الشمال (لبنان)، لأنه لا يستطيع القتال بمعركة تقليدية على جبهتين.