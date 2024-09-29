انت الأن تتابع خبر فيديو .. هذا ما طلبه هاشم صفي الدين بعد اغتيال العاروري .. هل سيقصف بيت نتنياهو؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال أمين المجلس الإسلامي العربي محمد علي الحسيني، العالم الشيعي السّعودي من أصل لبنانيّ، والذي كان حذر نصر الله من الاغتيال قبيل يومٍ من اغتياله قائلًا عبارته الشهيرة: "إنّ من اشتراك باعك اليوم"، إنّ هاشم صفي الدين أكثر دمويةً من حسن نصر الله وإنّه سوف يضرب تل أبيب ومطار بنغوريون وبيت نتنياهو.

وقال الحسيني، الصديق السابق لنصر الله وهاشم صفي الدين ابن خالة نصر الله وصهر قاسم سليماني، والمرشّح لخلافة نصر الله، إنّ "صفي الدين كانَ طلب من حسن نصر الله قصف تل أبيب بعد اغتيال صالح العاروري، وإن صفي الدين شخصية متهورة".

وتنبأ الحسيني أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سيدخل بريًا إلى لبنان.