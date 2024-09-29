انت الأن تتابع خبر نتنياهو يضم المستقيل المتطرف ساعر للحكومة بلا حقيبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيليّ توسيع الائتلاف الحكوميّ وضم الوزير السابق المتطرف جدعون ساعر إليه، وقال نتنياهو إنّ جدعون ساعر لبى طلبي وعاد للحكومة، وسنعمل سويًا وسيساهم جدعون ساعر في مساعدتي في إدارة الحرب.

وأضاف نتنياهو إنّ "انضمام ساعر للحكومة خطوة نحو تعزيز وحدتنا أمام أعدائنا"، وأشار: "ضربنا الحوثيين في اليمن وجميعنا رأى الأهداف والثمن الذي يتكبده كل من يهاجموننا".

في سياق متصل أوضحت هيئة البث في دولة الاحتلال أنّ انضمام ساعر سيكون في الحكومة دون تسلّمه حقيبة وزارية، ورأى محلّلون أنّ هذا من الممكن أنْ يؤدي لخفض التصعيد بين غالانت ونتنياهو إضافة إلى وقف تهديد بن غفير بحل الحكومة.