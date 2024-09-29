انت الأن تتابع خبر الجماعة الإسلامية تعلن استشهاد قيادي بقصف إسرائيلي بالبقاع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الجماعة الإسلامية استشهاد القيادي محمد دحروج إثر استهداف منزله في قرية جب جنين بالبقاع الغربي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق نفسه، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن 14 مسعفًا استشهدوا خلال اليومين الماضيين جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

كما أشارت الوزارة إلى أن الاعتداءات على منطقتي جب جنين ويحمر في البقاع الغربي أسفرت عن سقوط أربعة شهداء وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.