انت الأن تتابع خبر مقتل قيادي جديد بحزب الله وغارة إسرائيلية على سوريا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وسائل إعلام سورية: إن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة وادي حنا في القصير بريف حمص وسط سوريا.



مقتل 9 سوريين في غارة إسرائيلية على بعلبك

وأعلن الدفاع المدني في شرق لبنان مقتل 9 سوريين في غارة إسرائيلية على بلدة العين في قضاء بعلبك.



وقال مصدر إن غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي إيعات وسحمر في البقاع شرقي لبنان.

إسرائيل تعلن اغتيال قيادي في حزب الله

كما أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال نبيل قاووق قائد وحدة الأمن الوقائي في حزب الله، وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن الجيش اغتال قاووق في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس السبت.