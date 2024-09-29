انت الأن تتابع خبر بيان للجيش اللبناني يدعو لضبط النفس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعا الجيش اللبناني خلال بيان، الأحد، مواطنيه إلى عدم الانجرار وراء الفتنة، وضرورة ضبط النفس.

وأكد الجيش اللبناني، أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تنفيذ مخططاته التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين.



وأهاب الجيش اللبناني بمواطنيه الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي.



يأتي ذلك في ظل تصاعد العدوان على لبنان واستهداف المدنيين وتنفيذ غارات عنيفة وعمليات اغتيال.



يذكر أن حزب الله اللبناني ظهر السبت، بيانا نعى فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله، بعد قيادته للحزب لأكثر من 30 عاما.



واسشهد نصرالله في غاراة استهدف مقر القيادة المركزي لحزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت.



وأصدر جيش الاحتلال بيانا قال فيه إن جيشه اغتال الجمعة، حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله وأحد مؤسسيه.



كما أكد اغتيال علي كركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله وعدد آخر من القادة في حزب الله.



وقال جيش الاحتلال: "لقد أغارت طائرات سلاح الجو بتوجيه استخباري دقيق لهيئة الاستخبارات والمؤسسة الامنية على المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية".