انت الأن تتابع خبر بوليتيكو:إسرائيل دمرت نصف ترسانة حزب الله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دمرت إسرائيل حوالي نصف ترسانة "حزب الله" اللبناني الصاروخية خلال أسبوع من الضربات، بحسب صحيفة "بوليتيكو".

ووفق الصحيفة، نتيجة لأسبوع من العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة، وبحسب التقديرات الإسرائيلية، تم تدمير حوالي نصف ترسانتها الضخمة من الصواريخ.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية، نداف شوشاني، أن القوات الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وخلال أسبوع، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لحزب الله في مناطق مختلفة من لبنان. كما تم تسجيل عدة غارات جوية مستهدفة في بيروت، أسفرت عن تصفية كبار قادة حزب الله، بمن فيهم الأمين العام حسن نصر الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن غارات على عدة آلاف من أهداف حزب الله.

ويشير المراقبون إلى أن إسرائيل لم تهاجم حزب الله بهذه الكثافة منذ حرب لبنان الثانية عام 2006.

ويرد حزب الله بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل كبير في الأيام الأخيرة.

وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الإطلاقات باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، يتم خلالها استهداف المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.