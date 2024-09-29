انت الأن تتابع خبر بايدن: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بوجه حزب الله وحماس والحوثيين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في وجه حزب الله وحماس والحوثيين وأي جماعات أخرى مدعومة من إيران.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن هدفنا هو خفض التصعيد في الصراعات الحالية سواء في غزة أو لبنان من خلال الوسائل الدبلوماسية، ووجهت وزير الدفاع بتعزيز وضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لردع أي عدوان، وتقليل مخاطر التحول إلى حرب شاملة بالمنطقة.

ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من “رويترز” سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله، فيما أكد مسؤول أمني إسرائيلي أنه “إذا نجحت عملية الاغتيال ستكون زلزالًا لحزب الله”.



من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة “حزب الله” اللبناني، حسبما أورد موقع “يديعوت أحرونوت”.

