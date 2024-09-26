انت الأن تتابع خبر الجزائر تفرض التأشيرة على المغاربة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الحكومة الجزائرية الخميس، إعادة العمل فورًا بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية، وكانت الجزائر قد أعلنت في 24 أغسطس 2021 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.



وأفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائريّة بأنّ "الجزائر التي لطالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص".



واتّهم البيان المغرب بما أسماه "استغلال غياب التأشيرة". وجاء هذا القرار عقب اجتماع المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، الذي يضم الرئيس عبد المجيد تبون وكبار القادة العسكريين ورؤساء الأجهزة الاستخباراتية.



ولم تعلّق المغرب لغاية كتابة هذا الخبر (5 مساءً بتوقيت المغرب، 7 ليلًا بتوقيت الأردن) على القرار، في الوقت الذي قالت فيه مصادر إنّ المغرب على الأرجح سيتعامل بمبدأ المعاملة بالمثل في الأعراف الدبلوماسيّة، وسينفي التهم التي أوردها النظام الجزائريّ، حيثُ أنّ المغرب حاكَمَ في الأسبوع الماضي أجانب ضمنهم جزائريين بتهمة تنظيم الهجرة السرية والتحريض عليها.