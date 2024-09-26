انت الأن تتابع خبر الاحتلال ينسحب من جنين ويعتقل 19 فلسطينيا بالضفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس من مدينة جنين ومخيمها، بعد عدوان استمر نحو 15 ساعة، تاركا خلفه دمارا هائلا في البنية التحتية، كما اعتقل 19 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وأعلن عن استيلائه على عدد من الدونمات في الأغوار الشمالية.

وقال مدير العلاقات العامة في بلدية جنين بشير مطاحن في بيان، إن جرافات الاحتلال أعادت تدمير ما أُعيد تأهيله بعد الاقتحام ما قبل الأخير للمدينة والمخيم الذي استمر 10 أيام.

وأوضح، أن جرافات الاحتلال دمرت مدخل الحارة الشرقية ودوار البيادر ومنطقة شارع المدارس ومداخل مخيم جنين ومنطقة دوار الحصان والهدف ودوار العودة ودوار النسيم وشارع الجابريات وشارع الإسكان الشرقي، الأمر الذي أدى إلى تدمير خطوط المياه وشبكات الصرف الصحي وانقطاع التيار الكهرباء عن المناطق المستهدفة.

ولفت مطاحن، إلى أن قوات الاحتلال دمرت خط المياه الرئيس الموصل المزود لمستشفى جنين الحكومي، مبينا أن طواقم البلدية ستزود المستشفى بخزانات مياه لحين إصلاح الخط.

الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال 19 فلسطينيا خلال اقتحامها وسط إطلاق كثيف للنيران مدن و بلدات وقرى ومخيمات مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في مدن الخليل ورام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية وطولكرم وجنين واعتقلت المواطنين التسعة عشر بزعم أنهم مطلوبون.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على مساحة 8 دونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرية فصايل في الأغوار الشمالية بموجب أمر عسكري.

وتشير إحصائيات الهيئة إلى أن هذا الأمر العسكري لوضع اليد هو الثامن في شهر أيلول الحالي، في تصاعد كبير لعمليات نزع ملكية الأراضي بحجة الأغراض العسكرية والأمنية في الفترة الأخيرة.