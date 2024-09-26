الأردن والسويد يترأسان اجتماعا وزاريا لدعم الأونروا

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رياض - احمد صلاح - يعقد اليوم الخميس، في نيويورك، اجتماع وزاري لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 79.



ويترأس الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ونظيرته السويدية ماريا ستينرغارد، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوض العام للوكالة فيليب لازاريني.



ويركز الاجتماع على أهمية حشد الدعم الدولي اللازم لأونروا لضمان استمرارها في تقديم خدماتها الأساسية لأكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها.



كما من المتوقع أن يتناول المجتمعون سبل تعزيز الدعم السياسي والمالي للوكالة، ووضع استراتيجيات لضمان استدامة تمويل برامج عملها.



تجدر الإشارة إلى أن الأردن والسويد قد نظما عدة مؤتمرات واجتماعات دولية منذ عام 2017 لحشد الدعم السياسي والمالي لأونروا، مما ساهم بشكل كبير في تقليص العجز في ميزانيتها.