انت الأن تتابع خبر وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله يدخل حيز التنفيذ خلال ساعات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله سيدخل حيز التنفيذ خلال ساعات قليلة.



كما نقلت القناة 12 نقلا عن مصدر في ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إنه "ثمة ضوء أخضر لوقف إطلاق النار من أجل بدء المفاوضات".

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن حزب "قوة يهودية"، الذي يرأسه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، سيجتمع عقب تقارير عن توصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

ونقلت "سي. إن. إن" عن مصدر مطلع قوله إن جهود التوسط لوقف إطلاق النار بلبنان بدأت جديا بالنسبة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

كما نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم: نأمل أن يؤدي وقف إطلاق النار في لبنان إلى الدفع باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقد أطلقت الولايات المتحدة مبادرة مشتركة مع عدد من الدول الغربية والعربية للدعوة إلى وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل لمدة 21 يوما من أجل إفساح المجال للتوصل إلى تسوية سياسية.

وعلى النقيض من ذلك، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير المستوطنات، قوله:لا يوجد تفويض أخلاقي بوقف إطلاق النار لا لـ21 يوما ولا 21 ساعة.

وأضاف: إن حزب الله حول لبنان إلى برميل متفجر.

قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن المعركة في الشمال يجب أن تنتهي بسحق حزب الله وحرمانه من القدرة على المس بسكان الشمال.

وأكد أن السبيل الوحيد لإعادة السكان والأمن إلى الشمال هو استسلام حزب الله أو الحرب.