انت الأن تتابع خبر اتفرج آثار الدمار الذي خلفه الاحتلال في مدينة طولكرم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رصدت عدة صور ومقاطع فيديو آثار الدمار الكبير الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في مدينة طولكرم ومخيمها خلال عمليته العسكرية شمال الضفة التي بدأت منذ تسعة أيام.



وقامت الجرافات الإسرائيلية الثقيلة بأعمال تجريف وتدمير للشوارع والبنية التحتية في أزقة المدينة والمخيم المدمرة من الاقتحامات السابقة، وطالت أجزاء واسعة من جدران وأسوار وأبواب المحلات التجارية والمنازل.



كما تضررت خلال هذه العملية العسكرية شبكات المياه والكهرباء والاتصالات، ما أدى الى انقطاعها وحدوث تشويش في شبكات الإنترنت.



وكان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" قد أعلنا في بيان مشترك منذ تسعة أيام، إطلاق عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في مدينتي جنين وطولكرم بالضفة الغربية.



وخلفت عملية الجيش الإسرائيلي المتواصلة منذ ثمانية أيام 34 قتيلا، بينهم 19 في جنين، و8 في طولكرم، و4 في طوباس، و3 في الخليل، ما يرفع حصيلة القتلى في الضفة منذ 7 أكتوبر إلى 685 قتيلا وفق الإحصائيات الفلسطينية.