إصابتان جديدتان بجدري القردة في هذه الدولة

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رياض - احمد صلاح - ارتفعت عدد حالات الإصابة بفيروس جدري القرود في أوغندا، بعد رصد حالتين جديدتين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في البلاد.

وقال المدير العام للخدمات الصحية بالوزارة هنري مويبيسا لـ"رويترز" إن المريضين الجديدين أصيبا بالسلالة الفرعية 1 بي.

وأعلنت السلطات الصحية في أوغندا تفشي المرض لأول مرة في البلاد في 24 يوليو عندما أظهرت الاختبارات المعملية لعينات من مريضين في مستشفى بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية إصابتهما بجدري القردة.

وخضع المريضان الجديدان للعزل بأحد مستشفيات مدينة عنتيبي التي تبعد نحو 50 كيلومترا جنوبي العاصمة كمبالا.

وتقع أوغندا على الحدود مع الكونغو حيث بدأ تفشي المرض الحالي في يناير 2023.

يذكر ان منظمة الصحة العالمية أعلنت أن تفشي المرض في الآونة الأخيرة يمثل حالة طوارئ صحية عامة بعد اكتشاف السلالة الجديدة التي يبدو أنها تنتشر بسهولة أكبر بين الناس.