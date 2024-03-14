انت الأن تتابع خبر متظاهرون يغلقون طريقا سريعا في تل أبيب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أغلق متظاهرون إسرائيليون صباح اليوم الخميس، طريق أيالون السريع في تل أبيب، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور، للمطالبة بصفقة مع حماس تفرج عن 130 أسير في غزة من بينهم 19 امرأة.



وفي مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي،

يمكن سماع حشد من المتظاهرين وهم يهتفون: "اتفاق الآن"، وهي الدعوة إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى مع حركة حماس.

وحملوا صور 19 امرأة ما زلن محتجزات، بعد إطلاق سراح 105 مدنيين، معظمهم نساء وأطفال خلال هدنة استمرت أسبوعا في أواخر نوفمبر.

وقال منظمو الاحتجاج: