نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرلمان العربي يرحب باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا رسميًا بدولة فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رحّب البرلمان العربي بالقرار التاريخي الذي أعلنته كل من بريطانيا وأستراليا وكندا بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتصارًا جديدًا للحق الفلسطيني المشروع، وانعكاسًا واضحًا للإرادة الدولية الرافضة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العدوانية.

وأكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أن هذا الاعتراف الثلاثي يعزز مكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية، ويعدّ نقلة نوعية في مسار دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة الجريئة من الدول الثلاث تجسّد احترامها للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشدد اليماحي، على أن هذا التطور التاريخي يمثل رسالة قوية للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الفاعل لإنهاء الاحتلال، ووقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وجدد اليماحي، موقف البرلمان العربي الثابت لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وحشد الاعتراف بدولة فلسطين، باعتباره الطريق الصحيح لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.