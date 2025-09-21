العالم اليوم - نتنياهو: لن تكون هناك دولة فلسطينية

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو: لن تكون هناك دولة فلسطينية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 سبتمبر 2025 07:54 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن ردّ بلاده على اعتراف بعض الدول بدولة فلسطينية سيأتي بعد عودته من أميركا.

وقال نتنياهو: "رد إسرائيل على اعتراف بعض الدول بدولة فلسطينية سيأتي بعد عودتي من الولايات المتحدة".

وأضاف: "لدي رسالة واضحة لهؤلاء الزعماء الذين يعترفون بدولة فلسطينية بعد مجزرة السابع من أكتوبر: أنتم تمنحون جائزة للإرهاب.. ولن تكون هناك دولة فلسطينية".

وأكد: "على مدى سنوات منعت إقامة دولة الإرهاب هذه ومقابل ضغوط عظيمة من الداخل والخارج.. لقد قمنا بذلك بإصرار وبحكمة سياسية، وبالمقابل ضاعفنا الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية وسنستمر بهذا الطريق".

من جهتها، نددت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالاعتراف "الأحادي" لكل من بريطانيا وأستراليا وكندا بدولة فلسطين، محذرة من أنه قد يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقالت الوزارة، في بيان: "ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإعلان الأحادي عن الاعتراف بدولة فلسطينية من قبل المملكة المتحدة وبعض الدول الأخرى".

وتابعت: "هذا الإعلان لا يعزز السلام، بل على العكس، يزعزع استقرار المنطقة بشكل إضافي ويقوّض فرص التوصل إلى حل سلمي في المستقبل".