نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يعتقد أن الخلاف لا يزال كبيرا بين بوتين وزيلينسكي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن العداء "الكبير للغاية" لا يزال قائما بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي.

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "أريد التمعن في هذا الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا. إنه أمر مريع. الخلاف بين بوتين وزيلينسكي كبير جدا. هناك الكثير من الخلافات بين الجانبين".

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيضطر لإجراء مفاوضات تسوية النزاع في أوكرانيا بنفسه، نظرا لـ" مستوى العداء العالي جدا بين الرئيس الروسي وزيلينسكي.

وأضاف ترامب: "لعقد قمة ثلاثية ستكون هناك محادثات، سواء سميتها قمة أم لا، لكنني على الأرجح سأضطر لذلك. إنهما يكرهان بعضهما بشدة لدرجة أنهما غير قادرين على التحادث معا".

وسبق أن صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا والعمل معها بأي شكل. إلا أن موسكو لم تتلق بعد ردا من كييف على مقترح تشكيل ثلاث مجموعات عمل لمعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية، الذي طرحه الجانب الروسي خلال محادثات إسطنبول.

ويذكر أن ترامب اجتمع مع بوتين في ولاية ألاسكا يوم 15 أغسطس الماضي، وبعد ذلك مع زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين في واشنطن يوم 18 أغسطس. ولاحقا أعلن ترامب أن العمل جار على إعداد لقاء ثنائي بين بوتين وزيلينسكي، وبعد ذلك قد يعقد لقاء ثلاثي روسي أمريكي أوكراني.

وأعلنت روسيا استعدادها لعقد اللقاءات مع الجانب الأوكراني بشرط وجود أجندة جوهرية للمناقشات. وقال الرئيس بوتين إن بإمكان زيلينسكي القدوم إلى موسكو، لكن الجانب الأوكراني رفض هذه الفكرة