عاجل ـ حماس: الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة تاريخية لتثبيت حق الشعب في إقامة دولته المستقلة

أحمد جودة - القاهرة - حماس: الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة تاريخية لتثبيت حق الشعب في إقامة دولته المستقلة

حماس: الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة تاريخية لتثبيت حق الشعب في إقامة دولته المستقلة

أصدرت حركة حماس بيانًا عاجلًا تعقيبًا على موجة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا سياسيًا مهمًا يرسخ حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.

دعوة لوقف الحرب على غزة

شددت الحركة على ضرورة أن تترافق الاعترافات الدولية مع إجراءات عملية عاجلة تهدف إلى:

وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

التصدي لمشاريع الضم في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

حماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات اليومية التي يرتكبها الاحتلال.

المجتمع الدولي أمام مسؤولياته

أكدت حماس أن الاعتراف لا يكفي وحده، بل يجب أن يتبعه تحرك دولي جاد يشمل:

وقف كل أشكال التعاون مع الاحتلال.

تصعيد الإجراءات العقابية بحقه.

محاسبته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني أمام المحاكم الدولية.

نحو دولة فلسطينية مستقلة

واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد أن الاعتراف بدولة فلسطين هو خطوة على طريق التحرر الكامل، وأنها ستواصل النضال حتى تحقيق الحرية والاستقلال، وعودة الحقوق كاملة غير منقوصة للشعب الفلسطيني.