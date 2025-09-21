نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس وزراء بريطانيا ستارمر: أعلن رسميا الاعتراف بدولة فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت 3 دول غربية، اليوم الأحد الاعتراف بدولة فلسطين رسميًا وهم أستراليا وكندا وبريطانيا.

بريطانيا تعلن الاعتراف بدولة فلسطين

أعلن رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، في بيان مصور على حسابه في منصة «إكس»: «اليوم، ولإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتوصل إلى حل الدولتين، اعترفت المملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين».

وأضاف: «وجهت بالعمل على فرض عقوبات على شخصيات أخرى من حماس في الأسابيع المقبلة»، مشيرا إلى أن «الأمل في حل الدولتين يتلاشى لكن لا يمكننا أن ندع هذا النور ينطفئ».

وكان ستارمر قد أعلن في يوليو الماضي أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين بحلول موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا لم تتخذ إسرائيل «خطوات جوهرية» نحو وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد ستارمر أن هذه الخطوة ستسهم في عملية السلام في أهم محطات حل الدولتين.

أستراليا تعترف بدولة فلسطين

قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، إن بلاده اعترفت رسميا اليوم بدولة فلسطينية «في إطار جهد لإحياء زخم حل الدولتين الذي يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين هناك».

وشدد ألبانيز على أنه ينبغي ألا يكون لحركة حماس أي دور في فلسطين.

كندا تعترف بدولة فلسطين

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده تعترف الآن بدولة فلسطينية.

وقال كارني في بيان: «تعترف كندا بدولة فلسطين وتعرض العمل في شراكة من أجل المضي قدما في بناء مستقبل سلمي واعد لكل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل».