العالم اليوم - الكرملين: نتوقع من ترامب بذل جهود لتسوية سلمية في أوكرانيا

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 سبتمبر 2025 05:05 مساءً - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الأحد، إن روسيا تتوقع من الولايات المتحدة والرئيس الأميركي دونالد ترامب، بذل جهود للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف، خلال مقابلة مع "قناة روسيا 1"، أن "الجانب الروسي سيواصل العمل من أجل إيجاد إمكانية للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا".

وقال: "نعول على الولايات المتحدة والرئيس ترامب شخصيا لبذل الجهود للمساعدة في هذه المسألة".

وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "مثله مثل ترامب تماما، لا يزال مهتما ومنفتحا على التوصل إلى حل سلمي للوضع في أوكرانيا برمته".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن "خطط الغرب لمواصلة مواجهة روسيا، بكل الطرق، لن تسهم في التوصل إلى تسوية"، معتبرا أن "بريطانيا واحدة من الدول الرئيسية الداعمة للحرب".

وقال: "ربما تم إخبار الرئيس دونالد ترامب، كثيرا في بريطانيا عن خططهم لمواصلة الضغط على روسيا، ومواصلة تشديد العقوبات غير القانونية ومواصلة مواجهة روسيا بكل الطرق".

وتابع بيسكوف: "ترامب كان للتو في المملكة المتحدة.. المملكة المتحدة هي أحد زعماء هذا المعسكر المؤيد للحرب".

وفي وقت سابق، أكد بيسكوف أنه "تم إنشاء قنوات اتصال بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى وجود "توقف مؤقت" على مستوى مجموعات التفاوض.