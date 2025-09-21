نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المُتحدة. في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الأحد 21 سبتمبر إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 80 للجمعية العامة للأمم المُتحدة.

يعقد وزير الخارجية لقاءات ثنائية مع وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة، ويشارك في عدد من الأحداث الجانبية والفعاليات رفيعة المستوى، كما يلقى كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.