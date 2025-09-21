روسيا تنفي انتهاكها المجال الجوي لأستونيا

موسكو ـ ا.ف.ب: نفت وزارة الدفاع الروسية دخول ثلاث مقاتلات من طراز ميج ـ31 المجال الجوي الاستوني بشكل غير قانوني بعد اعتراضها من قبل طائرات تابعة لحلف شمال الأطلسي وتحذيرها بضرورة الابتعاد.

وقالت الوزارة قي بيان إن مقاتلاتها كانت في «عملية تحليق مجدولة وملتزمة بشكل صارم بقواعد المجال الجوي الدولي ولم تنتهك حدود الدول الأخرى، كما أكدت عمليات الرصد الموضوعية».

وأضافت أن الطائرات لم تنحرف عن مسارها المتفق عليه و«لم تنتهك المجال الجوي الاستوني».

وأوضحت أن الطائرات حلقت فوق «المياه المحايدة لبحر البلطيق على مسافة تزيد عن ثلاثة كيلومترات من جزيرة فايندلو» في خليج فنلندا.

وأفادت استونيا العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي الجمعة بخرق ثلاث طائرات مقاتلة روسية أجواءها، معتبرة أنه انتهاك «جريء على نحو غير مسبوق».